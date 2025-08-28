REX-Osprey تتقدّم بطلب لإطلاق صندوق BNB متداول يتيح عوائد التحصيص مع ارتفاع التدفقات الشهرية

تام شمس - الخميس 28 أغسطس 2025 03:04 مساءً - قدّمت شركتا REX Shares و Osprey Funds طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق استثماري متداول (ETF) خاص بعملة BNB يتضمّن عوائد التحصيص. ويأتي هذا الطلب في وقت يسرّع فيه مديرو الأصول توسعهم في صناديق الكريبتو واستراتيجيات توليد العوائد.

وبحسب الملف المقدم، فإن REX-Osprey BNB + Staking ETF سيخصّص ما لا يقل عن 80% من رأسماله لشراء BNB (الرمز الأصلي لمنظومة باينانس)، أو التعرض للأصل عبر شركة تابعة في جزر كايمان. أما النسبة المتبقية فيمكن استثمارها في صناديق أو منتجات متداولة أخرى توفّر تعرضًا إضافيًا لعملة BNB.

ويُقدَّر أن عملية تحصيص BNB على شبكة BNB Chain، التي تعمل بآلية إثبات السلطة المرهونة (Proof-of-Staked-Authority)، تدرّ عوائد سنوية تتراوح بين 1.5% و3% على المدقّقين (validators).

الصندوق الجديد، في حال الموافقة عليه، قد يختلف عن BNB Chain Trust التابع لـ Osprey Funds، والذي أُطلق في عام 2024. فعلى الرغم من أنه يمنح تعرضًا لعملة BNB، إلا أن هذا المنتج مخصص للمستثمرين المعتمدين فقط بحد أدنى للاستثمار يبلغ 10,000 دولار.

مقتطف من ملف REX-Osprey BNB + Staking ETF. المصدر: SEC.gov

أوضح الملف أن الصندوق يخطط لتحصيص جميع حيازاته من BNB، لكن ذلك مشروط بقدرة مستشاره الاستثماري على إبقاء الأصول غير السائلة تحت نسبة 15% من إجمالي المحفظة، وهي عتبة تنظيمية لضمان قدرة المستثمرين على استرداد حصصهم نقدًا.

وقد تم تعيين Anchorage Digital Bank كجهة أمينة لحفظ BNB الخاص بالصندوق، بالإضافة إلى الحيازات والرموز المرتبطة بالتحصيص السائل.

ويشبه الصندوق المقترح صندوقًا آخر لعملة BNB تقدّمت به شركة VanEck في مايو 2025، وهو أول صندوق BNB يُقترح في الولايات المتحدة، حيث تسعى VanEck أيضًا للحصول على إذن بالاستفادة من عوائد التحصيص.

نشاط صناديق الكريبتو يرتفع

وفقًا لموقع SoSoValue.com، شهدت صناديق الكريبتو المتداولة في الولايات المتحدة زيادة في نشاط المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة. فقد سجلت صناديق البيتكوين (BTC) تدفقات شهرية تتراوح بين 3 مليارات دولار في أبريل و6 مليارات دولار في يوليو.

أما صناديق الإيثر (ETH) فقد حققت تدفقات بلغت 5.4 مليارات دولار في يوليو، و3.7 مليارات دولار حتى الآن في أغسطس.

التدفقات الشهرية لصناديق الإيثر الفورية. المصدر: SoSoValue.com

وخلال أسبوع 15 أغسطس، حققت صناديق البيتكوين والإيثر أعلى حجم تداول مشترك لها حتى الآن، حيث سجّلت صناديق الإيثر وحدها نحو 17 مليار دولار من التداولات، وهو رقم وصفه أحد محللي بلومبرغ المتخصصين في صناديق الـ ETF بأنه "تجاوز للأرقام القياسية بشكل ساحق".

وفي وقت يترقب فيه عشاق الكريبتو قدوم "موسم العملات البديلة"، يرى محللو Bitfinex أن أي ارتفاع واسع في هذه العملات لن يحدث إلا إذا تمت الموافقة على مزيد من صناديق الكريبتو في الولايات المتحدة.

العملات البديلة المدرجة ضمن طلبات صناديق الـ ETF التي ما تزال بانتظار قرار هيئة الأوراق المالية تشمل: سولانا (SOL)، أوفيشيال ترمب (TRUMP)، و سوي (SUI).