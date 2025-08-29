Unicoin تتهم هيئة الأوراق المالية الأميركية بتحريف بياناتها في قضية احتيال بقيمة 100 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 29 أغسطس 2025 01:39 مساءً - انتقدت منصة الاستثمار في العملات المشفرة Unicoin دعوى الاحتيال المرفوعة ضدها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بعد ثلاثة أشهر، متهمةً الهيئة بتحريف بياناتها التنظيمية لبناء القضية.

وقالت Unicoin أمام محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الأربعاء إن دعوى الهيئة يجب أن تُرفض لأنها “تنتزع مقتطفات من الاتصالات وتُحرّف معناها وسياقها؛ وتتعامل مع التوقعات المالية الروتينية والتفاؤل على أنها احتيال؛ وتتجاهل التحذيرات الصريحة من المخاطر التي قدمتها Unicoin نفسها.”

وأضافت الشركة: “والأغرب من ذلك أن هيئة الأوراق المالية تُحوّر إفصاحات Unicoin الواردة في ملفاتها نفسها لدى الهيئة وتعيد تصويرها بشكل غير صحيح كدليل على التضليل.”

وفي مايو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد Unicoin، ورئيسها التنفيذي أليكس كونانيخين، وعضو مجلس إدارتها سيلفينا موسكيني، ورئيسها السابق للاستثمار أليكس دومينغيز، متهمةً إياهم بجمع 100 مليون دولار عبر تضليل المستثمرين بشأن شهادات تمنح حقوقًا للحصول على رموز Unicoin وأسهم.

Unicoin: الهيئة لم تقدّم مستوى الإثبات المطلوب

جادلت Unicoin بأن الهيئة جمعت ادعاءاتها بشكل اعتباطي، وأن اتهامها للشركة بانتهاك قوانين الأوراق المالية يحتاج إلى مزيد من الأدلة.

وجاء في مذكرتها: “الاحتيال في الأوراق المالية يتطلب أكثر من ذلك، فهو يحتاج إلى بيان كاذب صادر عن علم، يكون المستثمرون المعقولون قد اعتمدوا عليه. وحيث إن المخاطر التي تشير إليها الهيئة قد تم الكشف عنها علنًا وبشكل متكرر، فلا يمكن تلبية تلك العناصر.”

مقتطف من المرافعة الافتتاحية لشركة Unicoin في طلبها لرفض الدعوى. المصدر: PACER

زعمت الهيئة أن Unicoin أدلت بتصريحات مضللة عبر القول إن مليارات الدولارات من الأصول الحقيقية، مثل العقارات وحصص في شركات قبل إدراجها، ستدعم رمزها المرتقب والشهادات المرتبطة به.

وأضافت أن قيمة هذه الأصول كانت في الواقع جزءًا صغيرًا مما ادعته الشركة، وأنها شوّهت وضعها المالي. كما ادعت أن Unicoin زعمت بيع أكثر من 3 مليارات دولار من شهادات الحقوق بينما لم تبع سوى 110 ملايين دولار فقط، وأنها روجت للرموز والشهادات على أنها مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية، وهو أمر غير صحيح.

رد Unicoin على مزاعم الهيئة

قالت Unicoin في دفاعها إن ادعاء الهيئة بأنها ضللت المستثمرين بشأن دعم الرموز يستند إلى تصريحات “أُخذت بالكامل خارج سياقها”، موضحة أن المدراء التنفيذيين ذكروا أن الشركة مدعومة بالأصول، وليس الرموز المرتقبة.

وأضافت أنه “لم يزعم أي من المدعى عليهم أن رموز Unicoin ستعمل كاستثمار مضمون بالكامل”، مشيرةً إلى أن هذه الرموز لم تُنشأ بعد، وأن الهيئة تحاول معاقبتها بسبب “تعبيرات مستقبلية عن التفاؤل.”

وأكدت الشركة أن الدعوى القضائية منعت قدرتها على إصدار الرموز ودعمها بالأصول، بينما تسعى الهيئة إلى تحميلها المسؤولية “لفشلها في إنشاء رموز مضمونة بالكامل بأصول حقيقية.”

كما قالت إن الهيئة خلطت بين قيمة الصفقات العقارية للشركة وقيمة الأصول، رغم أن بعضها ما زال قيد الإغلاق.

وطالبت Unicoin المحكمة برفض دعوى الهيئة “مع التحفظ”، أي مع منعها من إعادة رفع الشكوى مستقبلًا.

