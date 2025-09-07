شركة “Bitwise” تُدرج خمسة منتجات تداول للعملات الرقمية في بورصة SIX السويسرية

أعلنت “Bitwise”، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول الرقمية، عن توسع جديد في السوق الأوروبية من خلال إدراج خمسة منتجات تداول متداولة (ETP) جديدة في بورصة SIX السويسرية، وذلك في خطوة تعكس تسارع التكامل بين الأصول الرقمية والأسواق المالية التقليدية.

We’re humbled to share that Bitwise has surpassed $15B in client assets.



This milestone would not be possible without the trust of our investors, friends, and followers who’ve helped us get here. 2025 has been a landmark year for crypto, and we’re grateful to be building… pic.twitter.com/QMGzubkwHV — Bitwise (@BitwiseInvest) August 14, 2025

تتضمن المنتجات المدرجة أدوات استثمارية تتبع أداء البيتكوين (BTC1)، الايثيريوم (ET32)، سولانا (BSOL)، XRP (GXRP)، بالإضافة إلى صندوق مؤشرات رقمي يتتبع مؤشر MSCI Global Digital Assets Select 20 (DA20)، والذي يمثل أفضل 20 أصل رقمي قابل للاستثمار.

تُدار هذه المنتجات ضمن آلية تحفظ الأصول الأساسية في محافظ باردة مضمونة بالكامل، مع إمكانية الاسترداد المادي، في نموذج يشبه صناديق السلع المتداولة مثل الذهب والفضة.

وهو ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية دون الحاجة إلى إنشاء محافظ رقمية مباشرة.

صرح “رونالد ريختر”، المدير الإقليمي للاستراتيجية الأوروبية في “Bitwise”، إن إدراج هذه المنتجات في بورصة SIX يمثل توسع استراتيجي مهم، مشيرا إلى أن سويسرا تُعدّ مركز محوري في السوق الأوروبية بفضل بيئتها التنظيمية الداعمة للأصول الرقمية.

يأتي هذا التطور بعد إعلان الشركة الشهر الماضي عن تجاوز أصولها المُدارة حاجز 15 مليار دولار، بزيادة بنسبة 200% خلال أقل من عام.

وتُظهر هذه الأرقام تنامي الاهتمام المؤسساتي بالفئة الرقمية كأداة استثمارية قابلة للإدماج ضمن المحافظ التقليدية.

من خلال هذه الخطوة، تواصل “Bitwise” تعزيز حضورها العالمي، مستفيدة من بيئة التداول المنظمة في سويسرا، الدولة التي كانت من أوائل من تبنّى البنية التحتية للأصول الرقمية، منذ إطلاق أول صندوق ETF للعملات المشفرة في 2018، وحتى شراكاتها المتقدمة مثل سفارة البيتكوين مع السلفادور في 2022.

