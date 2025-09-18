الرئيس التنفيذي لـ Coinbase: مشروع قانون الكريبتو المقبل "قطار شحن منطلق"

تام شمس - الخميس 18 سبتمبر 2025 09:38 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، برايان أرمسترونغ، إن تشريعًا حاسمًا لتعزيز صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة "لديه فرصة قوية للتمرير"، وذلك بعد أن شهد دعمًا واسعًا من الحزبين لمشروع قانون هيكل سوق الكريبتو هذا الأسبوع.

يهدف مشروع قانون وضوح أصول العملات الرقمية (Digital Asset Market Clarity Act) إلى توضيح أدوار كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وغيرها من الوكالات المالية التي تنظّم سوق الكريبتو، وخاصة الأصول غير المستقرة مثل الأسهم المرمّزة.

وبعد اجتماعات مع المشرعين خلال الأيام الماضية، قال أرمسترونغ:

"هكذا نضمن أن يتم بناء صناعة الكريبتو هنا في أمريكا، مما يعزز الابتكار ويحمي المستهلكين، ويضمن ألّا نشهد مرة أخرى شخصية مثل غاري غينسلر تحاول سلب حقوقكم".

وأضاف في مقطع فيديو نُشر على منصة X:

"مجلس الشيوخ يدعم بقوة تمرير هذا القانون؛ الأعضاء الذين التقيت بهم من كلا الحزبين مستعدون لدفع هذا التشريع قدمًا". وأوضح أن مسودة القانون يتم تبادلها بين المشرعين قبل طرحها على الأطراف الصناعية لأخذ ملاحظاتهم العامة.

وتابع: "أعتقد أن فرص تمرير هذا القانون قوية جدًا. في الحقيقة، لم أكن متفائلًا أكثر من الآن بتمرير مشروع قانون هيكل السوق. إنه أشبه بقطار شحن غادر المحطة بالفعل".

I was in DC the last few days working to get MARKET STRUCTURE legislation passed for crypto. This is how we ensure the crypto industry can be built here in America, driving innovation and protecting consumers, and making sure we never have another Gary Gensler trying to take your… pic.twitter.com/UqCH8jCNU8 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 18, 2025

وكانت السيناتور سينثيا لوميس قد توقعت في وقت سابق من هذا الشهر أن يصل قانون CLARITY إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع قبل نهاية العام.

وبحسب التقارير، حضر الاجتماعات أيضًا ممثلون عن شركات كبرى مثل Ripple وKraken وCircle وCardano، إضافة إلى شركات رأس المال المخاطر المتخصصة في التكنولوجيا مثل a16z وParadigm وMulticoin Capital.

قانون السوق يجب أن يحمي "البنّاءين": الرئيس التنفيذي لـ Kraken

قال أرجون سيتي، الرئيس التنفيذي لشركة Kraken، إن مساهماته في النقاش الدائري ركزت على كيفية دعم مشروع القانون لمنتجات وخدمات الكريبتو بطريقة تمنح الأولوية للبنّاءين.

وأضاف: "شكرًا لكل من يقاتل في واشنطن من أجل مستقبل الكريبتو. لكن المعركة الحقيقية أكبر: حماية حق بناء البروتوكولات، السلاسل، الميمز، الأسهم المرمّزة، السلع، الخدمات وغيرها، وضمان بقاء الحوافز بيد البنّاءين، لا incumbents فقط".

كما أكد أرمسترونغ أن المشرعين لن يسمحوا لمحاولات القطاع المصرفي بحظر الفائدة على العملات المستقرة. ففي منتصف أغسطس، حذرت عدة مجموعات مصرفية من أن العملات المستقرة ذات العوائد قد تهدد النموذج المصرفي التقليدي الذي يعتمد على جذب الودائع بفوائد مرتفعة لتمويل القروض.

وأشار أرمسترونغ إلى أن المجموعات المصرفية حاولت بالفعل حظر الفائدة على العملات المستقرة ضمن قانون GENIUS، لكنها لم تنجح.

مشروع قانون احتياطي البيتكوين يكتسب زخمًا

كان الأسبوع مثمرًا أيضًا على كابيتول هيل. إذ اجتمع مشرعون أمريكيون يوم الاثنين مع 18 شخصية بارزة في مجال البيتكوين، من بينهم رئيس شركة MicroStrategy مايكل سايلور، لمناقشة كيفية دفع الكونغرس قدمًا بمبادرة إدارة ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.

وقدّم سايلور وزملاؤه مقترحات لتمرير مشروع قانون BITCOIN المدعوم من لوميس، والذي ينص على أن تقتني الحكومة الأمريكية مليون بيتكوين خلال السنوات الخمس المقبلة عبر استراتيجيات محايدة من حيث الموازنة.

ومن بين هذه الاستراتيجيات المطروحة حتى الآن: إعادة تقييم شهادات الذهب التابعة لوزارة الخزانة، واستخدام إيرادات الرسوم الجمركية.