كازاخستان تطلق صندوق للعملات الرقمية والبداية بعملة بينانس BNB

أعلنت كازاخستان عن إطلاق صندوق “Alem” للعملات الرقمية كأول صندوق مدعوم حكوميا في البلاد للاستثمار في العملات الرقمية، حيث نفّذ أول عملية شراء رسمية له واشترى BNB بدلا من البيتكوين.

الصندوق، المملوك لمجموعة “Qazaqstan Venture Group” يعمل تحت إشراف مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، ويُمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع احتياطي الدولة التي لطالما اعتمدت على موارد طبيعية مثل النفط والغاز واليورانيوم.

اختيار BNB بدلا من البيتكوين يُعد سابقة بارزة، ويُظهر انفتاح مؤسساتي على عملات رقمية بديلة.

رحّبت بينانس بهذا التوجه، حيث اعتبر الرئيس التنفيذي “ريتشارد تنغ” أن كازاخستان تُرسي معايير التمويل الرقمي، بينما وصف تشانغ بينغ تشاو (CZ) إدراج BNB ضمن احتياط حكومي بأنه إنجاز تاريخي بجانب البيتكوين والايثيريوم.

هذا التطور يأتي في سياق جهود أوسع لكازاخستان لدمج العملات الرقمية في نظامها المالي.

حيث أطلقت الدولة مؤخرا بالتعاون مع ماستركارد وإنتيبكس عملة مستقرة مرتبطة بالعملة المحلية تنغي (KZTE) على بلوكشين سولانا.

كما أعلنت عن خطط لإنشاء مدينة العملات الرقمية كمنطقة اقتصادية تجريبية، حيث ستُستخدم العملات الرقمية في المعاملات تحت إشراف حكومي.

كازاخستان والتي احتلت المرتبة الثانية عالميا في معدل تجزئة البيتكوين عام 2021، تسعى لتعزيز موقعها كمركز إقليمي رئيسي للأصول الرقمية.

وقد شدد الرئيس “قاسم جومارت توكاييف” على ضرورة بناء نظام بيئي متكامل للأصول الرقمية، داعيا البرلمان لوضع تشريعات شاملة بحلول عام 2026، بما في ذلك إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية.

