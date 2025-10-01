تنفيذي في Dragonfly: دفع هيئة الأوراق المالية الأمريكية نحو الأسهم المُرمَّزة يثير شكوكًا حول فوائده للكريبتو

تام شمس - الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:50 مساءً - قال روب هاديك، الشريك العام في شركة الاستثمار الجريء بالكريبتو Dragonfly، إن الأسهم المُرمَّزة (Tokenized equities) ستكون مكسبًا كبيرًا للأسواق التقليدية، لكنها قد لا تعود بالفوائد نفسها على صناعة الكريبتو كما يتوقع البعض.

وأضاف هاديك في حديثه لCointelegraph خلال مؤتمر TOKEN 2049 في سنغافورة:

"لا شك أنها ستؤثر بشكل كبير على TradFi (التمويل التقليدي). إنهم يريدون التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهذا أفضل لاقتصادياتهم."

ومع ذلك، يرى أن الفوائد بالنسبة للاعبين الرئيسيين في مجال ترميز الأصول الواقعية، مثل الإيثريوم، لا تزال غير واضحة.

وبحسب التقارير، تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على خطة للسماح بتداول نسخ بلوكتشين من الأسهم على منصات الكريبتو، بعد أن دفعت العديد من المؤسسات المالية الهيئة إلى تمكين الأسواق من العمل بشكل مستمر.

وأوضح هاديك أن المؤسسات المالية "لا تريد أن تكون مباشرة على هذه الشبكات العامة متعددة الأغراض"، مشيرًا إلى Robinhood وStripe كمثالين على كيانات تبني شبكات بلوكتشين خاصة بها.

وقال:

"لا يريدون تقاسم الاقتصاديات. لا يريدون مشاركة المساحة على البلوكتشين مع عملات الميم. إنهم يريدون التحكم بأمور مثل الخصوصية، وتحديد مجموعة المدققين (validators)، والسيطرة على بيئة التنفيذ."

روب هاديك يتحدث إلى Cointelegraph في TOKEN 2049. المصدر: Andrew Fenton/Cointelegraph

المؤسسات تريد سيطرة خاصة بها

أشار هاديك إلى أنه في حال استخدام الأسهم المُرمَّزة لشبكات من الطبقة الثانية (L2)، فإن ذلك يخلق نوعًا من "التسرّب"، حيث قد لا تتدفق القيمة عائدة إلى الإيثريوم أو منظومة الكريبتو الأوسع كما يأمل البعض.

أما إذا قامت المؤسسات المالية ببناء شبكات بلوكتشين خاصة من الطبقة الأولى (L1)، فسيصبح "أقل وضوحًا" كيف ستتدفق القيمة إلى باقي منظومة الكريبتو.

وأوضح أن العديد من شبكات البلوكتشين الخاصة والمصرح بها أُطلقت في السنوات الماضية لكنها فشلت، بينما تتجه معظم المؤسسات الآن إلى شبكات هجينة، حيث تحتفظ بالتحكم الكامل مع خيار أن تكون بلا إذن (permissionless).

وقال: "إنهم يريدون شبكات L1 وL2 خاصة بهم، لكن في بيئة يتحكمون بها."

وتتعارض رؤية هاديك مع السرد السائد حاليًا الذي يقوده كل من توم لي من Fundstrat، ويان فان إيك، الرئيس التنفيذي لشركة VanEck، وجوزيف لوبين، مؤسس Consensys، الذين يرون أن انتقال وول ستريت وTradFi إلى البلوكتشين سيجلب فوائد هائلة للإيثريوم، مما قد يرفع السوق الأوسع.

SEC تمضي قدمًا في الأسهم المُرمَّزة

التقت عدة شركات لإصدار الصناديق والبورصات، مثل VanEck وبورصة نيويورك (NYSE)، مؤخرًا مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية لمناقشة الأسهم المُرمَّزة.

وفي سبتمبر، قدّمت ناسداك طلبًا لتغيير القواعد يسمح لها بإدراج وتداول الأسهم المُرمَّزة.

تُعد الأسهم المُرمَّزة قطاعًا ناشئًا للغاية، إذ تمثل جزءًا ضئيلًا من القيمة الإجمالية للأصول الواقعية على السلسلة، بقيمة تبلغ 735 مليون دولار فقط أو 2.3% من الحصة السوقية، وفق بيانات RWA.xyz.

تقرير إضافي من Andrew Fenton