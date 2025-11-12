أعلنت فيزا عن برنامج تجريبي جديد يتيح للمبدعين والعاملين المستقلين استلام مدفوعاتهم بالعملة الرقمية المستقرة USDC مباشرة، ضمن جهودها لتسريع المدفوعات عبر الحدود.
يتيح البرنامج، عبر خدمة Visa Direct، للشركات تمويل المدفوعات بالعملة التقليدية، بينما يختار المستفيدون استلامها بعملة USDC، ما يوفر وصول أسرع وأقل تكلفة إلى الأموال، خاصة في المناطق ذات الأنظمة المصرفية المحدودة.
وأوضحت فيزا أن المشاركين بحاجة إلى محافظ متوافقة وإجراءات اعرف عميلك (KYC).
سيُطلق البرنامج بالتعاون مع شركاء محددين في النصف الثاني من 2026، مع دعم USDC فقط عند البداية.
تأتي الخطوة ضمن استراتيجية فيزا لتوسيع استخدام العملات المستقرة، بعد أن تجاوزت تدفقات تعاملاتها المشفرة 140 مليار دولار، وارتفع إنفاق بطاقاتها الرقمية أربع مرات خلال العام الماضي.
اقرأ أيضا:
بنك جي بي مورغان يوزّع عملة “JPM Coin” على شبكة البلوكشين “Base” التابعة لكوين بيس
شركة Circle تدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية على بلوكشين ARC
كانت هذه تفاصيل خبر فيزا تطلق برنامج تجريبي جديد لمدفوعات العملات الرقمية المستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.