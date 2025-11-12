فيزا تطلق برنامج تجريبي جديد لمدفوعات العملات الرقمية المستقرة

أعلنت فيزا عن برنامج تجريبي جديد يتيح للمبدعين والعاملين المستقلين استلام مدفوعاتهم بالعملة الرقمية المستقرة USDC مباشرة، ضمن جهودها لتسريع المدفوعات عبر الحدود.

يتيح البرنامج، عبر خدمة Visa Direct، للشركات تمويل المدفوعات بالعملة التقليدية، بينما يختار المستفيدون استلامها بعملة USDC، ما يوفر وصول أسرع وأقل تكلفة إلى الأموال، خاصة في المناطق ذات الأنظمة المصرفية المحدودة.

وأوضحت فيزا أن المشاركين بحاجة إلى محافظ متوافقة وإجراءات اعرف عميلك (KYC).

سيُطلق البرنامج بالتعاون مع شركاء محددين في النصف الثاني من 2026، مع دعم USDC فقط عند البداية.

تأتي الخطوة ضمن استراتيجية فيزا لتوسيع استخدام العملات المستقرة، بعد أن تجاوزت تدفقات تعاملاتها المشفرة 140 مليار دولار، وارتفع إنفاق بطاقاتها الرقمية أربع مرات خلال العام الماضي.

