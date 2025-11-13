هل بدأ اتجاه جديد؟ سعر الإيثيريوم يعاود التحرك فوق متوسطه الأسبوعي الرئيسي

استعاد سعر الايثيريوم مستوى فني مهم مقابل البيتكوين بعد صعوده فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 أسبوع، وهو مؤشر ارتبط سابقا ببدايات اتجاهات صاعدة.

ويتداول الإيثيريوم حاليا قرب 3400 دولار مع ثبات يومي وأسبوعي يبلغ 5%.

وتشير بيانات الرسم البياني إلى أن تجاوز هذا المتوسط سبق في دورات سابقة موجات صعود قوية، بينما أدى كسره في 2018 و2022 إلى هبوط ممتد.

ويرى محللون أن الثبات فوقه قد يعني بدء مرحلة إيجابية جديدة.

كما يشير تحليل فني آخر إلى إمكانية تكوّن منطقة شراء بين 3336 و 3400 دولار، مع أهداف محتملة بين 5900 و7200 دولار إذا حافظ السعر على مستوى 3000 دولار.

وعلى المدى القصير، أظهر الرسم البياني للأربع ساعات اختراق لنمط إسفين هابط قرب 3560 دولار، ما قد يفتح الطريق نحو مستوى يقارب 4415 دولار، مع مقاومة متوقعة حول 3790 دولار.

في الوقت نفسه، سُحب نحو 413 ألف ايثيريوم من منصة بينانس خلال يوم واحد، وهو أكبر تدفق خارجي منذ فبراير، وغالبا ما يُنظر إلى هذه التحركات باعتبارها مؤشر على زيادة الاحتفاظ طويل الأجل.

