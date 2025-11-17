البيتكوين يفقد 1.1 مليار دولار من صناديق الـETF مع تحذيرات المحللين من دخول سوق هابط “مصغّر” في لحظة حاسمة

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 01:41 مساءً - اختتمت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة أسبوعها الثالث على التوالي من الخسائر، ما يعمّق المخاوف من أن أحد أكبر محرّكات الطلب المؤسسي على البيتكوين يواجه حالة تباطؤ واضحة.

شهدت صناديق الـETF الفورية للبيتكوين (BTC) صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، في رابع أكبر أسبوع خسائر تُسجِّله هذه الصناديق على الإطلاق، وفقًا لبيانات Farside Investors.

وجاءت هذه التدفقات الخارجة بالتزامن مع تصحيح سعري حاد، حيث تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 9.9% خلال الأسبوع الماضي ليُتداول عند 95,740 دولارًا وقت كتابة التقرير، بحسب بيانات Cointelegraph.

صناديق الـETF الخاصة بالبيتكوين (بالدولار الأمريكي، مليون). المصدر: Farside Investors

أشارت منصة التحليلات Matrixport إلى أن التصحيح الأخير يُمثّل أول ملامح دخول السوق في مرحلة “سوق هابط مصغّر”.

وجاء في منشور على منصة X نُشر يوم الجمعة:

“تُظهر بياناتنا سوقًا يفقد زخمه ويفتقر إلى المحفّزات اللازمة لاستمرار الصعود”، مضيفًا:

“مع ضعف تدفقات صناديق الـETF، وتقليص المستثمرين المخضرمين لتعريضهم للسوق، وغياب أي محرّكات آنية من البيئة الاقتصادية الكلية، يصبح المسار المستقبلي معتمدًا بشكل كبير على القرارات السياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.”

وأكدت Matrixport أن سوق العملات المشفرة يقف عند “منعطف محوري”، حيث ستُحدّد مستويات الأسعار الرئيسية والعوامل الماكروية الاتجاه الأكبر المقبل.

كانت تدفقات صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة واستثمارات شركة MicroStrategy بقيادة مايكل سايلور من أبرز محرّكات الطلب على البيتكوين خلال عام 2025.

تدفقات صناديق سولانا تتحدى اتجاه السوق

تواصل صناديق سولانا (SOL) الفورية المتداولة في البورصة تحدّي الاتجاه العام للسوق، إذ سجّلت تدفقات إيجابية رغم التراجعات الواسعة.

اختتمت صناديق سولانا الأسبوع الماضي بتدفقات داخلة بلغت 12 مليون دولار يوم الجمعة، محققة 13 يومًا متتاليًا من التدفقات الإيجابية منذ إطلاقها في 29 أكتوبر.

في المقابل، سجّلت صناديق الإيثريوم الفورية (ETH) تدفقات خارجة بقيمة 177 مليون دولار يوم الجمعة، في رابع يوم على التوالي من الخسائر، وفق بيانات Farside Investors.

تدفقات صناديق سولانا (بالدولار الأمريكي، مليون). المصدر: Farside Investors

ورغم هذه التدفقات الإيجابية، تراجع سعر سولانا بنسبة 15% خلال الأسبوع، بينما انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 11% خلال الفترة نفسها.