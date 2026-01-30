إليكم أبرز العملات البديلة الخاسرة خلال 24 ساعة تزامنا مع موجة الهبوط الحادة في السوق

شهد سوق العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة موجة هبوط حادة، انعكست على أسعار أغلب العملات الرقمية البديلة.

على إثر ذلك انخفضت القيمة السوقية الإجمالية من نحو 3.05 إلى 2.88 تريليون دولار (خسارة تقارب 200 مليار دولار)، مع تصفية في سوق المشتقات تقارب 2 مليار دولار.

وبينما تراجع السوق ككل، كانت بعض العملات البديلة الأكثر تضررا كالتالي:

Uniswap (UNI): تتداول العملة قرب 4.22 دولار، متراجعة بنسبة تقارب 10% يوميا حيث كسرت العملة مستويات دعم مهمة، مع إشارات فنية سلبية وزيادة ملحوظة في التعليقات السلبية حولها وفق تقارير متابعة المزاج العام.

Zcash (ZEC): تتداول عند حوالي 333 دولار، منخفضة بنسبة 9.5% خلال 24 ساعة، الأداء في 2026 ضعيف مقارنة بنهاية 2025، مع تحوّل الاهتمام نحو عملة Monero (XMR) وسط ضغوط سيولة ومزاج سوقي سلبي على قطاع الخصوصية.

Aave (AAVE): تتداول قرب 140 دولار (-8.8% يوميا) تأثرت بهبوط السوق العام، في ظل فتور سردية DeFi وفقدان جزء كبير من مكاسب موجات العام الماضي.

Pump.fun (PUMP): تتداول عند حوالي 0.0027 دولار (-8% يوميا) رغم الهبوط، لا تزال مرتفعة على المدى القصير، لكن تراجع إيرادات بروتوكولات الميم قد تزيد الحساسية لأي موجة بيع عامة.

Hyperliquid (HYPE): تراجعت بنسبة 8% اليوم بعد صعود قوي سابقا٫ ورغم الضغط الأخير، ما زالت من بين القلة التي تحافظ على أداء إيجابي على عدة أطر زمنية.

خلاصة القول: الهبوط الحالي تقوده عدوى المزاج العام وتقلّص السيولة أكثر من كونه مشكلة خاصة بكل مشروع، لكن العملات التي كسرت دعم فنيا واضح أو تعتمد على روايات ساخنة (ميم/DeFi) تكون عادة الأكثر تأثرا.

