الريبل تعزز استخدام عملتها المستقرة RLUSD عبر شراكة مع OKX: التفاصيل

عززت شركة الريبل انتشار عملتها المستقرة RLUSD عبر شراكة جديدة مع منصة التداول OKX، في خطوة تهدف إلى زيادة السيولة وتوسيع الاستخدام العالمي للعملة.

وبموجب هذه الشراكة، أصبحت RLUSD متاحة للتداول عبر أكثر من 280 زوج على OKX، بما في ذلك مقابل عملة XRP، مع إمكانية استخدامها كضمان في تداول المشتقات مثل العقود الدائمة.

كما سيتم دعم عمليات الإيداع والسحب عبر شبكة XRP Ledger، مع آلية إصدار واسترداد مباشرة لضمان السيولة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل نمو سريع للعملة، التي تجاوزت قيمتها السوقية 1.5 مليار دولار خلال أقل من 18 شهر منذ إطلاقها، لتصبح ضمن أكبر العملات الرقمية المستقرة في السوق.

وترى الريبل أن التعاون مع OKX سيساعد على جذب المزيد من المستخدمين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، خاصة مع تزايد الطلب على الأصول المستقرة عالية الجودة كأدوات للتداول وإدارة السيولة.

بشكل عام، تعكس هذه الشراكة توجه متزايد نحو دمج العملات المستقرة في أنظمة التداول المتقدمة، وتعزيز دورها كأداة أساسية في أسواق الكريبتو.

