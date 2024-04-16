شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مستندات لإلغاء رخصة محل بالجيزة حال وفاة المرخص له الأصلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المواطنين في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للمركز التكنولوجي في المركز أو الحي التابعين له، عند التقدم بطلب لإلغاء ترخيص محل تجاري أو صناعي أو عام في حال طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي، أو فى حال وفاة المرخص له الأصلي.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لإلغاء تراخيص المحال التجارية أو الصناعية أو العامة بمحافظة الجيزة.

أولًا: فى حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقدها.

-صورة البطاقة الشخصية و(الأصل للاطلاع) لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمى خاص بإلغاء الترخيص، وفى هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذى تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص .

ثانيًا: فى حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلى:

-توكيل رسمى خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم التخاذ إجراءات الإلغاء (أصل).

-إعلام الوراثة.

-موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر ).

وفيما يلي أبرز المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة والخدمات المقدمة بها:

أولًا: أماكن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة

-مركز العجوزة التكنولوجي.

-مركز الدقى التكنولوجي.

-مركز بولاق الدكرور التكنولوجي.

-مركز العمرانية التكنولوجي.

-مركز جنوب الجيزة التكنولوجي.

-مركز الهرم التكنولوجي.

-مركز الوراق التكنولوجي.

-مركز جنوب الجيزة التكنولوجي.

-مركز كرداسة التكنولوجي.

-مركز الواحات التكنولوجي.

-مركز البدرشين التكنولوجي.

-مركز أطفيح التكنولوجي.

-مركز الصف التكنولوجي.

-مركز أوسيم التكنولوجي.

-مركز منشأة القناطر التكنولوجي.

-مركز أبو النمرس التكنولوجي.

ثانيًا: أبرز الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية

-طلب ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط.

-طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي.

-تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

-استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

-طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

-طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

-طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.

-استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

-طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.

-طلب قيد اتحاد شاغلين.

-صورة طبق الأصل من قرار هدم.

-طلب تجديد رخصة مصعد.

-طلب رخصة تشغيل مصعد.

-طلب تصالح على مخالفة.