"صحافة القاهرة" تناقش مستقبل التعليم الإعلامى فى العصر الرقمى

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، فعاليات الملتقى العلمي لقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والذي يناقش على مدى ثلاثة أيام "تحديات وإشكاليات التعليم الصحفي في العصر الرقمي".

وشهدت الجلسة الأولى، تحت عنوان "طلاب الصحافة في العصر الرقمي: الخصائص والمتطلبات والاحتياجات"، دعوات ملحة لتطوير شامل في فلسفة التعليم الصحفي، لمواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل الإعلامي.

ترأس الجلسة الأستاذة الدكتورة راجية قنديل والأستاذة المساعدة الدكتورة منى عبد الوهاب، فيما تولى الدكتور محمد وليد مهام مقرر الجلسة.

الخصائص النفسية والاجتماعية لطلاب الصحافة في العصر الرقمي

ناقشت الأستاذة الدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية، الخصائص النفسية والاجتماعية لطلاب الصحافة في العصر الرقمي. وأشارت إلى أن الطلاب يعانون من مستويات عالية من التوتر والقلق نتيجة للتنافس الشديد وضغوط التميز الرقمي، بالإضافة إلى إدمان التفاعل وهشاشة الانتباه. ومع ذلك، يتمتعون بذكاء رقمي وقدرة على التكيف المعرفي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج وتحليل المحتوى، مع سعي دائم للتقدير والقبول من الجمهور.

وأكدت الدكتورة هريدي على أهمية تحديد الهدف المرجو من العملية التعليمية ونوعية الصحفي الذي نسعى لتخريجه قبل تحديد خصائصه النفسية، مشددة على أن الطالب في العصر الرقمي لم يعد مجرد متلقٍ للمعرفة، بل أصبح فاعلاً في إنتاج المحتوى وتشكيل الرأي العام.



خبراء يناقشون مستقبل الصحافة بإعلام القاهرة

مهارات المستقبل ومواصفات الخريج

من جانبها، تحدثت الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، الأستاذ بقسم الصحافة، عن مهارات المستقبل لطلاب الصحافة ومواصفات الخريج في العصر الرقمي.

وأكدت على ضرورة اكتساب الطلاب لمهارات أساسية مثل العمل الجماعي، المرونة، التعلم الذاتي المستمر، والمهارات الرقمية والتكنولوجية بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة الوقت، حل المشكلات، والتفكير النقدي. كما شددت على أهمية إتقان اللغة الأم ولغة أجنبية، ومهارات التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج، وصحافة الموبايل، ومهارة التحقق من صحة المعلومات، وإنشاء وتحرير المحتوى المتعدد الوسائط.

وأشارت الدكتورة ليلى عبد المجيد إلى تميز خريجي الكلية محليًا، وسعي الكلية لتخريج طلاب قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، يتمتعون بالجاهزية للالتحاق بسوق العمل، ويتقنون إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تحول جذري في فلسفة التعليم الصحفي

استعرضت الدكتورة شيرين سلامة، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، بحثاً ميدانياً مشتركاً مع الدكتورة أمل السيد، تناول فلسفة التعليم الصحفي في العصر الرقمي. وأظهر البحث أن التحول الرقمي تجاوز الوسائل ليشمل جوهر العملية التعليمية، من التلقين إلى نموذج قائم على التفاعل وإنتاج المعرفة، والتمكن من أدوات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي أعاد تشكيل دور الصحفي ليصبح منتج محتوى متعدد المنصات.

وأوضحت الدكتورة سلامة أن أدوار أعضاء هيئة التدريس تحولت من ناقلي معرفة إلى ميسرين وموجهين، مما يتطلب منهم مهارات جديدة في إنتاج المحتوى الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي. وأكدت على وجود فجوة معرفية بين الأساتذة والطلاب، مما يستدعي تطوير التدريب المؤسسي وتحديث البنية التكنولوجية والمناهج لمواكبة سرعة التحول الرقمي.



ملتقى قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة

توصيات بتخصيص ميزانية للتدريب الإلزامي

في تعقيبها على الأوراق البحثية، أشادت الدكتورة منى عبد الوهاب، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، بجودة الموضوعات المطروحة، مؤكدةً على أهميتها في صياغة خطة تطوير واقعية. وأوضحت أن تطوير فلسفة التدريب يتطلب إشراك القائمين على تدريب الطلاب في المواقع الصحفية في عملية التقييم، وزيادة الاعتماد على الخبراء والمهنيين في تدريس المقررات الرقمية الجديدة.

وشددت الدكتورة عبد الوهاب على ضرورة تخصيص ميزانية للدعم المؤسسي والتدريب داخل القسم، وجعله إلزامياً لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. كما أكدت على أهمية تطوير طرق التدريس لجذب الطلاب لقاعات الدراسة، لتحقيق التكامل بين المعرفة النظرية والتدريب العملي.



جانب من فعاليات الملتقى

يُذكر أن الملتقى العلمي لقسم الصحافة يستمر حتى 25 يونيو 2025 بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان، رئيس قسم الصحافة، والأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، والأستاذة الدكتورة أمل السيد، منسقتا الملتقى.