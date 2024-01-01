وزير خارجية لبناني أسبق: هزيمة غزة خطر على الأمن القومي المصري.. والقاهرة تتعرض لضغوط كبيرة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في مقابلة مع موقع "المصير"، أكد فيها منصور، أن "ما يجري في غزة، حاليا، لا يتعلق فقط بالقضاء على حماس كحركة مقاومة فلسطينية"، مشيرا إلى أن "العدوان الإسرائيلي على غزة له أبعاد أكبر بكثير من ذلك، الغاية هي تغيير المنطقة بشكل كامل وتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي".

واعتبر منصور الذي شغل منصب وزير الخارجية، من العام 2011 وحتى العام 2014، في حكومة نجيب ميقاتي، الثانية، أنه "منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلنها صراحة، نريد تغيير الشرق الأوسط، وهو ما يعني القضاء على كل أنواع المقاومة في المنطقة ورسم خريطة جديدة للمنطقة".

4 نوفمبر 2023, 07:31 GMT

وأكد منصور أنه "إذا استطاعت إسرائيل أن تنتصر على المقاومة في غزة فستنتقل إلى الضفة الغربية، وبعدها تنتقل إلى أماكن أخرى، ولا يتصور بلد ما أنه بمنأى عن الأهداف الإسرائيلية".

وذكّر منصور بأن "وزير الداخلية الإسرائيلي، منذ عدة أشهر، وقبل طوفان الأقصى وأمام شاشات التلفزة حمل صورة لخريطة فلسطين الطبيعية وتشمل معها الأردن، وهذا يعني أن إسرائيل تفكر في ضم الأردن للأراضي المحتلة رغم وجود معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل".

وأشار إلى أن "هذا المخطط يشمل تفريغ قطاع غزة من أهله وسكانه"، لافتا إلى أن إسرائيل "حينما قامت بالعمليات من شمال قطاع غزة كانت تطلب من الغزاويين أن ينتقلوا إلى الجنوب، وحينما وصلوا للجنوب قرب معبر رفح، هنا ظهر المخطط الإسرائيلي، فإسرائيل تضغط من أجل تقبل مصر بترحيل الغزاوويين إلى سيناء".

31 أكتوبر 2023, 10:46 GMT

وشدد وزير الخارجية اللبناني الأسبق على أن "مصر تلعب الدور الأهم في هذا الموضوع، لأنها إذا قبلت بتهجير الفلسطينيين، هذا يعني أنها ستشارك في عملية القضاء على المقاومة الفلسطينية".

واعتبر أن ذلك سيشكل خطرا شديدا على الأمن القومي للمصري فيما بعد، لأن مصر تشكل دائما من وجهة نظر إسرائيل تهديدا دائما للأمن القومي الإسرائيلي، وإسرائيل دائما تنظر إلى مصر باعتبارها الدولة الأكبر في المنطقة التي يشكل وجودها عائقا أمام تنفيذ المخططات الإسرائيلية، وإسرائيل تريد ترويض دول المنطقة في منظومة سياسية واقتصادية وتجارية تكون هي المحرك لها، بحسب قوله.

وأكد أن "مصر تتصدى بضراوة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية عليها لقبول مخطط التهجير"، موضحا أن "أمريكا وإسرائيل يمارسون ضغوطات كبيرة على مصر ويقدموا لها إغراءات، من خلال التلويح بإسقاط الديون التي تجاوزت الـ165 مليار دولار، وفي السنة المقبلة يتوجب على مصر أن تدفع 35 مليار دولار أقساط وفوائد ديون، فأمريكا ومعها إسرائيل يحاولون، إغراء مصر بسداد الديون".

25 ديسمبر 2023, 14:51 GMT

واعتبر منصور أن "نتنياهو في مأزق كبير، فرغم الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها إسرائيل، لم تتمكن من حسم الحرب في غزة لصالحها، لا سيما أن مساحة غزة صغيرة تبلغ 365 كم مربع، واستطاعت المقاومة أن تصمد وأن تلقن إسرائيل درسا قاسيا وتكبدها خسائر فادحة"، وفق قوله.

وقال إن غزة "عرت إسرائيل وفضحتها، وفضحت كل الدول المساندة والمؤيدة لإسرائيل، واجبرت بايدن، على أن تتراجع عدة خطوات للوراء، والعالم كله لم يشهد مثيلا للمقاومة في غزة".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.