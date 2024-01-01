وزير خارجية لبناني أسبق: هزيمة غزة خطر على الأمن القومي المصري.. والقاهرة تتعرض لضغوط كبيرة

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واعتبر منصور الذي شغل منصب وزير الخارجية، من العام 2011 وحتى العام 2014، في حكومة نجيب ميقاتي، الثانية، أنه "منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلنها صراحة، نريد تغيير الشرق الأوسط، وهو ما يعني القضاء على كل أنواع المقاومة في المنطقة ورسم خريطة جديدة للمنطقة".
4 نوفمبر 2023, 07:31 GMT
وأكد منصور أنه "إذا استطاعت إسرائيل أن تنتصر على المقاومة في غزة فستنتقل إلى الضفة الغربية، وبعدها تنتقل إلى أماكن أخرى، ولا يتصور بلد ما أنه بمنأى عن الأهداف الإسرائيلية".
وذكّر منصور بأن "وزير الداخلية الإسرائيلي، منذ عدة أشهر، وقبل طوفان الأقصى وأمام شاشات التلفزة حمل صورة لخريطة فلسطين الطبيعية وتشمل معها الأردن، وهذا يعني أن إسرائيل تفكر في ضم الأردن للأراضي المحتلة رغم وجود معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل".
31 أكتوبر 2023, 10:46 GMT
وشدد وزير الخارجية اللبناني الأسبق على أن "مصر تلعب الدور الأهم في هذا الموضوع، لأنها إذا قبلت بتهجير الفلسطينيين، هذا يعني أنها ستشارك في عملية القضاء على المقاومة الفلسطينية".
واعتبر أن ذلك سيشكل خطرا شديدا على الأمن القومي للمصري فيما بعد، لأن مصر تشكل دائما من وجهة نظر إسرائيل تهديدا دائما للأمن القومي الإسرائيلي، وإسرائيل دائما تنظر إلى مصر باعتبارها الدولة الأكبر في المنطقة التي يشكل وجودها عائقا أمام تنفيذ المخططات الإسرائيلية، وإسرائيل تريد ترويض دول المنطقة في منظومة سياسية واقتصادية وتجارية تكون هي المحرك لها، بحسب قوله.
25 ديسمبر 2023, 14:51 GMT
وقال إن غزة "عرت إسرائيل وفضحتها، وفضحت كل الدول المساندة والمؤيدة لإسرائيل، واجبرت بايدن، على أن تتراجع عدة خطوات للوراء، والعالم كله لم يشهد مثيلا للمقاومة في غزة".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.