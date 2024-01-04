الرئيس التونسي: لن تتمكن إسرائيل من تحقيق أي إنجاز ميداني

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة "موزاييك"، صباح اليوم الخميس، أن تصريحات قيس سعيد جاءت خلال استقباله، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، موضحا أن "حرب الإبادة التي تتواصل تحت أنظار العالم لا تستهدف فصيلا أو حركة بل تستهدف وجود شعب بأكمله".

وأضاف الرئيس التونسي أنه "لن يقدر الكيان الصهيوني على تحقيق أي إنجاز ميداني، وتعمد بعد أن عجزت عن مواجهة المقاومة في الميدان على الاغتيالات وهو دأبها منذ زمن بعيد، والأدلة في هذا السياق كثيرة ومعروفة".

واستشهد قيس سعيد بـ"العصابات الصهيونية التى اغتالت في فندق الملك داوود بالقدس الكونت برنادوت، سنة 1948 بسبب موقفه من الصراع الذي تفجر بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية بعدما قامت منظمة أرغون بقتل الوسيط الأممي السويدي الكونت بارنادوت".

وتابع الرئيس التونسي: "لم تتوان سلطات الاحتلال الصهيوني عن اعتقال المطران كابوتشي، ثم نفيه بعد ذلك بسبب دعمه للشعب الفلسطيني"، متساءلا: "هل كان برنادوت أو كابوتشي ينتميان إلى حركة ارهابية؟".

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي جون كيربي، اليوم الخميس، أن حركة حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" داخل غزة بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وذكر جون كيربي أيضا: "نعتقد أن تقليص وتدمير قدرة "حماس" على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل هدف يمكن أن تحققه القوات الإسرائيلية، ولكن ما زال لديها قدرة كبيرة في غزة".

واستدرك كيربي قائلا: "هل سيتم القضاء على فكرها؟ لا. وهل هناك احتمال بالقضاء على المجموعة؟ على الأرجح لا".

و ردا على سؤال حول عدد أعضاء "حماس"، قال كيربي إن لديه تقديرات لم يشأ الخوض في تفاصيلها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.