شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبري عن جالانت: إسرائيل ستغير نشاطها العسكرى شمال غزة واستمرار القتال في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إعلام إسرائيلىة نقلا عن جالانت: إسرائيل ستغير نشاطها العسكرى شمالى قطاع غزة مع استمرار القتال في خان يونس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع سيقدم للمجلس الوزارى المصغ خطة بشأن ترتيبات ما بعد حرب غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.