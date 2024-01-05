شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يبحثان منع توسع الصراع فى غزة وتجنب التصعيد فى لبنان وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، منع توسع الصراع في غزة وتجنب التصعيد في لبنان وإيران.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، الخميس، أن بلينكن تحدث مع كولونا.. حيث دعا بلينكن إلى الوقف الفوري للهجمات غير القانونية على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني.

وناقش الجانبان أهمية التدابير الرامية إلى منع اتساع نطاق الصراع في غزة، بما في ذلك الخطوات الإيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران.

وشددا على أهمية التقليل إلى أدنى حد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير بلينكن ووزيرة الخارجية كولونا مجددا على الحاجة الملحة للتنسيق الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.