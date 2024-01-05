مراسل "الخليج 365": إصابات مؤكدة في صفوف القوات الأمريكية بعد هجوم على قاعدة "العمر" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل أن المسيرات أصابت مباشرة مساكن الجنود في القاعدة، المعروفة بـ"القرية الخضراء"، وأشار إلى رصد مروحيات أقلعت من ساحة القاعدة وتوجهت شمالاً لنقل المصابين إلى قواعد أخرى ومشافي ميدانية تابعة للجيش الأمريكي. وتم التنقل بهم لتلقي العلاج، مع احتمال وجود قتلى.

3 ديسمبر 2023, 21:07 GMT

وأكد المراسل أن هذه الإجراءات تتم عادة عند وجود إصابات أو حالات تستدعي نقلها إلى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة شمالاً أو حتى إلى مشافي شمال العراق. ورصدت طائرات مسيرة ومروحيات من "التحالف الأمريكي" في الأجواء بين مناطق السيطرة السورية والأمريكية شمال نهر الفرات.

كما نشرت قوات برية في منطقة الشحيل وذيبان المحيطة بالقاعدة في ريف دير الزور الشرقي بعد الهجوم الجوي الذي تعرضت له القاعدة. الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدف حقل العمر النفطي الذي يحتضن قوات أمريكية ويعتبر أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، مما أسفر عن وقوع إصابات.