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مقاتلات عراقية تقصف 3 معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالي

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دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - الخليج 365. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن عددا من مقاتلات "إف-16" وجهت "ضربة جوية ماحقة استهدفت 3 أوكار للإرهاب في قاطع عمليات ديالي، وذالك بمعلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي، وبمتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأضافت الخلية أن الضربات الجوية حققت إصابات مباشرة لأوكار الإرهابيين، مؤكدة أن القوات العراقية ستواصل استهداف أوكار الإرهاب وصولا إلى تطهير جميع أراضي العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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