إسرائيل تعلن "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة

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وأضاف أن الجيش استولى أيضا على عشرات الآلاف من الأسلحة، وملايين الوثائق خلال المعارك في غزة.
وأوضح أدرعي أن أحد أهداف الحرب على غزة هو "تفكيك حركة حماس، ويعني الأمر تفكيك قدراتها العسكرية التي تم بناؤها على مر السنين".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
أمس, 13:29 GMT
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.