إسرائيل تعلن "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، إن الجيش أكمل تفكيك الهيكل العسكري لحماس شمال غزة، وقتل حوالي 8000 مسلح في تلك المنطقة.

وأضاف أن الجيش استولى أيضا على عشرات الآلاف من الأسلحة، وملايين الوثائق خلال المعارك في غزة.

وأوضح أدرعي أن أحد أهداف الحرب على غزة هو "تفكيك حركة حماس، ويعني الأمر تفكيك قدراتها العسكرية التي تم بناؤها على مر السنين".

فيما أفاد المتحدث الآخر دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، بأن "الجيش الإسرائيلي يركز الآن على تفكيك حماس في وسط وجنوب قطاع غزة".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.

أمس, 13:29 GMT

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.