شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين يطالب ألمانيا بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، الوزيرة الألمانية في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث أطلعها على الأوضاع في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع بحق المدنيين الأبرياء، وتدمير جميع مقومات الوجود الإنساني في القطاع وتحويله لمكان غير قابل للسكن.

وتطرق المالكي إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من انتهاكات مستمرة للاحتلال والمستوطنين، واقتحامات يومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، وتصاعد وتيرة الاستيطان.

كما أعرب المالكي عن رفض كافة المقترحات التي صدرت عن بعض المسؤولين الإسرائيليين حول رؤيتهم لليوم الذي يلي انتهاء الحرب، مؤكدًا أنه وبدلاً من الحديث عن اليوم التالي فإن الأولوية الآن يجب أن تتركز على الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف التهجير القسري في قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى القطاع.

وأكد المالكي، أهمية دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، موقف بلادها الواضح والثابت بضرورة حماية السكان المدنيين، وأنّ معاناتهم لا يمكن أن تستمر أكثر.

وشددت على ضرورة التوصل إلى هدن إنسانية متراكمة وإيجاد أفق سياسي واضح يدعم حل الدولتين ويضع حجر الأساس لسلام وأمن مستدامين، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تلعب دورا أساسيا ومركزيا كسلطة شرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.