شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، ثلاثة مقاومين فلسطينيين شرق مدينة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوة خاصة إسرائيلية ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ضاحية "اكتابا" وتحديدا شارع مسجد القيسي، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه سيارة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل في المنطقة وتغتال الشبان الثلاثة داخله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وهم يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما) وطارق أمجد شاهين (24 عاما).

وتعرض جثمان أحد الشهداء للدهس من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية قبل انسحاب الجنود من المنطقة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر بعد إصابته، لم تعرف هويته بعد.

وأفادت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم، بأن قوات الاحتلال منعت سياراتها من الوصول للشهداء، تحت تهديد السلاح، ولم تتمكن من الوصول إلى المنطقة إلا بعد انسحاب الاحتلال منها.