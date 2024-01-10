شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس: انتخاب "بن محفوظ" لمنصب قاض بالجنائية الدولية اعتراف دولى بالكفاءات التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن انتخاب الدكتور هيكل بن محفوظ لمنصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية للفترة 2024 ـ2033 يعكس رصيد الثقة التي تحظي به تونس على الصعيد الدولي، ويمثل اعترافا دوليا بالكفاءات التونسية.

وأضاف عمار ـ خلال استقباله الدكتور هيكل بن محفوظ ـ أن انتخاب محفوظ يعد حافزا لكل الكفاءات الوطنية بالداخل والخارج لبذل المزيد من الجهود من أجل بلوغ أعلى المراتب وتمثيل تونس بشكل مشرف على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشددا على أن الوزارة لن تدخر جهدا لتعزيز حضور تونس إقليميا ودوليا.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هيكل بن محفوظ عن عميق امتنانه بالثقة التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد لترشيحه لهذا المنصب الدولي الهام، معربا عن شكره وتقديره للدبلوماسية التونسية لما لاقته حملته الانتخابية على مدى عدة أشهر من دعم فعال بتونس وبالخارج.

كما عبر بن محفوظ عن بالغ فخره بما لمسه من تقدير دولي وقيمة سياسية واعتبارية لتونس خلال المسار الانتخابي، كان لها الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز الذي بوأه لأن يكون أول قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ بدء سريان عمل هذا الجهاز القضائي الدولي سنة 2002.