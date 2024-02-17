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الحرس الوطنى التونسى: القبض على عنصر تكفيرى فى مدينة طبربة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /السبت/ إلقاء القبض على عنصر تكفيرى فى مدينة طبربة، شمال البلاد.

وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان ـ إن وحدات الحرس الوطنى تمكنت من إلقاء القبض على هذا العنصر بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى ، مشيرا إلى أن المتهم صادر بحقه أحكاما بالسجن لمدة 7 سنوات.


وأشار الحرس الوطنى التونسى إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأنه.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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