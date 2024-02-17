شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى: القبض على عنصر تكفيرى فى مدينة طبربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /السبت/ إلقاء القبض على عنصر تكفيرى فى مدينة طبربة، شمال البلاد.

وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان ـ إن وحدات الحرس الوطنى تمكنت من إلقاء القبض على هذا العنصر بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى ، مشيرا إلى أن المتهم صادر بحقه أحكاما بالسجن لمدة 7 سنوات.



وأشار الحرس الوطنى التونسى إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأنه.