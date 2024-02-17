شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى أجبر المرضى على إخلاء مستشفى ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى نيبال فرسخ، إن الاحتلال الإسرائيلى أجبر المرضى والطواقم الطبية على إخلاء مستشفى ناصر فى جنوب قطاع غزة، واصفة الوضع داخل المستشفى بأنه "صعب للغاية".

وشددت فرسخ - فى تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /السبت/ - على أن الطواقم الطبية تعانى من سوء الأوضاع الإنسانية، مؤكدة اعتقال 9 من كوادر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يرفض السماح بإجلاء الجرحى والمرضى من ذوى الإصابات الخطيرة لعلاجهم فى مستشفيات أخرى، لا سيما مع عدم توفر الأكسجين.

ولفتت إلى أن دبابات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر أيضا مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطينى فى خان يونس من جميع الجهات، وتمنع دخول الإمدادات الإغاثية والطبية، كما أن الاحتلال يعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع ويتحكم بأعداد الشاحنات التى يسمح بإدخلها.

وأكدت أن المواطنين فى شمال غزة يعانون من مجاعة نتيجة نفاد المستلزمات الأساسية، موضحة أن هناك "أمراض عديدة" تتفشى بين صفوف النازحين نتيجة انعدام الأمن الغذائى وصعوبة توفيرها تزامنا مع انهيار المنظومة الصحية، وأن المستشفيات التى تعمل فى رفح ليست لديها القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الجرحى.