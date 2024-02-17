اخبار الخليج

انتخاب الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقى لعام 2024

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقى لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى، الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى، رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقى لعام 2024.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم/السبت/، أن رئيس اتحاد جزر القمر غزالى عثمانى سلم رئاسته للغزوانى فى افتتاح القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا اليوم.

وقد وعد الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقى بالاضطلاع بمسؤوليته القارية بشغف.

يُشار إلى أن رئيس الاتحاد الإفريقى هو رئيس فخرى ينتخبه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمدة عام واحد ويجرى بشكل دورى بين مناطق القارة الخمس.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements