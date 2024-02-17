شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقى لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى، الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى، رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقى لعام 2024.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم/السبت/، أن رئيس اتحاد جزر القمر غزالى عثمانى سلم رئاسته للغزوانى فى افتتاح القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا اليوم.

وقد وعد الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقى بالاضطلاع بمسؤوليته القارية بشغف.

يُشار إلى أن رئيس الاتحاد الإفريقى هو رئيس فخرى ينتخبه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمدة عام واحد ويجرى بشكل دورى بين مناطق القارة الخمس.