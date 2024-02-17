شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تدين محاولة إثيوبيا "عرقلة" وفدها الرئاسى من المشاركة بقمة الاتحاد الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت جمهورية الصومال الفيدراليو، اليوم /السبت/، بشدة، المحاولة "الاستفزازية" للحكومة الإثيوبية لـ"عرقلة" وفد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت في أديس أبابا.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إلى أن هذا الإجراء "ينتهك" جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، وكذلك التقاليد الراسخة للاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي؛ وبالتالي فإن قيادتها وحكومتها "ملزمتان بمعاملة جميع الزعماء الأفارقة على قدم المساواة".

وأوضحت الوزارة أن استضافة الاتحاد الإفريقي "هو في نفس الوقت شرف وامتياز لإثيوبيا، ومع ذلك إذا فشلت حكومتها في الحفاظ على هذا الشرف والمسؤولية؛ فقد يكون من الضروري للاتحاد الإفريقي إعادة تقييم موقع مقره الرئيسي".

ودعت الخارجية الصومالية، الاتحاد الإفريقي إلى إجراء تحقيق عاجل ذي مصداقية ومستقل في هذا العمل "الفظيع"؛ بما يتماشى مع بروتوكولات الاتحاد.