شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: "خطة نتنياهو" لما بعد الحرب تهدف لإعادة احتلال قطاع غزة لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة أن ما يسمى "خطة نتنياهو" لما بعد الحرب يمكن ترجمتها لجملة واحدة هى أن الحكومة الإسرائيلية أخذت قرارا بإعادة احتلال قطاع غزة لأجل غير مسمى.



وقال المتحدث باسم حركة فتح - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية اليوم - "إن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الخطة من خلال فصل شمال القطاع عن الجنوب حيث تم تهجير سكان الشمال إلى الجنوب وأقاموا منطقة عازلة بين الشمال والجنوب ومناطق عسكرية خاصة بهم ، كما أقاموا مناطق عازلة آمنة كما أسموها على طول الحدود للقطاع".



وأضاف أن هذه الخطة هى صفعة في وجه المجتمع الدولي الذي بدأ يرفع الصوت الآن ويقول أن الحل يكمن فقط في إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وهذا يتعارض مع استراتيجية نتنياهو وحكومته التي تصدر قرارات عنصرية كلها ترفض قيام دولة فلسطين وتسعى إلى التهجير.



وأوضح دولة ، أن السلطة الفلسطينية جزء من الشعب الفلسطيني وفي ظل آلة الحرب والمجازر الواقعة الآن الحلقة الإنسانية الأقوى في هذا العالم هى الشعب الفلسطيني ونضاله الذي استطاع أن يصمد في وجه آلة القتل 67 عاما ولا يزال ، مشيرا الى أن السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار قديم وحديث ممنهج من حكومة الإحتلال لإضعافها والتضييق عليها حتى لا تقوم الدولة الفلسطينية.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قدم ، أمس /الخميس/، رسميا خطة "اليوم التالي"، التي تعني اليوم الذي يلي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.