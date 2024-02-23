الثانية خلال أسبوعين.. لاعبات فريق أيرلندا يدرن ظهورهن للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما، قد أدرن ظهورهن للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.
ووصفت القناة هذا العمل بـ"الاستفزازي"، والذي يأتي رفضا للحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، موضحة أن المباراة تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا تحت 17 عاما.
11 يوليو 2018, 17:46 GMT
ويشار إلى أن المنتخب الأيرلندي لكرة السلة للسيدات رفض مصافحة نظيره الإسرائيلي، قبل المباراة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات 2025، في ريغا بدولة لاتفيا، قبل أسبوعين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.