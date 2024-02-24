شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل عمان أمام محكمة العدل: إسرائيل تغير التركيبة الديمغرافية بالأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية إن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع اليومي منذ 75 عاما، مطالبا المحكمة بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين.

وقال ممثل سلطنة عمان إن العالم يشهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة.

واعتبر ممثل عمان أمام محكمة العدل الدولية أن الترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف، لافتا إلى أن الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين يهدف إلى إطالة أمد الاحتلال.