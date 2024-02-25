شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة آخر بجروح خطيرة فى قصف إسرائيلى بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.