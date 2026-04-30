الرياض: 4 قيادات إعلامية يشرّحون مستقبل الصحافة في "المقهى الصحفي" ببيت الثقافة 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت سؤال "هل انتهت الصحافة؟"، تدشّن هيئة الصحفيين السعوديين مبادرتها الجديدة "المقهى الصحفي" برعاية بيت الثقافة، في جلسة حوارية تضع التحولات الاقتصادية والتقنية التي تعصف بالصناعة الإعلامية على طاولة النقاش.

تُعقد الجلسة الافتتاحية مساء الأحد 3 مايو عند الثامنة في بيت الثقافة بالرياض، وتستضيف 4 من صُنّاع القرار في المشهد الإعلامي: نائب مدير عام قناتي «العربية» و«الحدث» زيد بن كمي، ورئيس تحرير «سبق» علي الحازمي، ورئيس تحرير «الاقتصادية» محمد البيشي، ونائب رئيس تحرير «عرب نيوز» نور النقلي. ويدير الحوار مساعد الأمين العام للهيئة حمد مطبقاني.

وتركز الندوة على المعادلة الأكثر تعقيدًا في السوق الإعلامي اليوم: كيف تحافظ المؤسسات الصحفية على جدواها الاقتصادية في ظل طغيان السرعة على الدقة، ودخول الذكاء الاصطناعي كمنافس ومُنتج في غرف الأخبار، وتحوّل الجمهور من متلقٍ إلى ناشر يمتلك أدوات التوزيع والنقد.

وتطرح الجلسة أسئلة النماذج الجديدة: هل تكفي الحلول الابتكارية لإنقاذ التدفقات المالية للمؤسسات التقليدية؟ وكيف تعيد الصحافة تعريف منتجها حين يصبح الخبر سلعة لحظية مجانية؟ وما هو موقع الصحفي المحترف عندما تنتج الخوارزميات المحتوى في ثوانٍ؟

وتأتي مبادرة «المقهى الصحفي» ضمن تحرك هيئة الصحفيين السعوديين لخلق منصات تفاعلية تربط بين الإدارة التنفيذية للمؤسسات الإعلامية والمهتمين بمستقبل الصناعة، في مرحلة تتسارع فيها المتغيرات وتتقلص هوامش الخطأ أمام تراجع الإعلان التقليدي وصعود اقتصاد المبدع الفرد.

الجلسة لا تبحث عن إجابات نهائية، بل تفتح دفتر حسابات المهنة: ما كلفة البقاء، وما عائد التأثير، حين تصبح المعلومة بلا حارس بوابة والسوق بلا قواعد ثابتة؟