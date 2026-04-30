شكرا لقرائتكم خبر أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين غرفة حائل وشركة دان لتعزيز التنمية والاستثمار السياحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الاتفاقية إلى أن تكون شركة دان راعيًا رئيسًا لفعاليات وبرامج الغرفة، بما يسهم في دعم الحراك الاقتصادي، وتعزيز منظومة الفعاليات النوعية في المنطقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دان الأستاذ عبدالرحمن أباالخيل، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الشركة بتوسيع أثرها التنموي، مشيرًا إلى أن توجهات الشركة ترتكز على تعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها منطقة حائل، وتحويلها إلى فرص استثمارية سياحية تدعم جودة الحياة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن الشركة تعمل على تطوير نموذج مستدام في السياحة الريفية والبيئية، من خلال تمكين المجتمعات المحلية، وتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتجسّد الاتفاقية توجهًا إستراتيجيًا نحو تعميق الشراكات النوعية مع الكيانات الوطنية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة ويرسّخ تكامل الجهود، إلى جانب تمكين المبادرات النوعية، ورفع كفاءة البرامج والأنشطة، بما يسهم في بناء منظومة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
يُذكر أن شركة دان تأسست في عام 2022، وتهدف إلى تطوير مجموعة متنوعة من الأصول والتجارب السياحية، تشمل المنتجعات الراقية، والمزارع، والنُزل الريفية، وتسعى إلى إبراز التنوع الزراعي والطبيعي في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز التواصل مع الطبيعة من خلال تجارب سياحية ريفية وبيئية وترفيهية متكاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين غرفة حائل وشركة دان لتعزيز التنمية والاستثمار السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.