شكرا لقرائتكم خبر ملتقيات "وعد" للمهارات والتدريب.. منجزات وطنية تعزز جاهزية الكوادر وتواكب متطلبات سوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل، وتنامي الحاجة إلى تنمية القدرات الوطنية بما يواكب متطلبات المرحلة، برزت ملتقيات المهارات والتدريب “وعد” التي تنظمها الوزارة بوصفها إحدى المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية.

وشهدت هذه الملتقيات حضورًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع، حيث أُقيمت في عدد من مناطق المملكة شملت مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان، والحدود الشمالية، في تجسيد واضح لحرص الوزارة على توسيع نطاق الأثر والوصول إلى المستفيدين في مختلف المناطق.

وتنوعت فعاليات الملتقيات بين ورش عمل تدريبية متخصصة، وجلسات حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، إضافة إلى معارض تعريفية استعرضت أبرز البرامج والمبادرات في مجالات تنمية المهارات والتأهيل المهني، بما يعكس تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

وهدفت الملتقيات إلى رفع الوعي بأهمية تنمية المهارات، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تمكين الأفراد من اكتساب مهارات نوعية تدعم فرصهم الوظيفية وتزيد من تنافسيتهم.

كما وفّرت الملتقيات منصة تفاعلية تجمع بين الجهات التدريبية وممثلي القطاع الخاص، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل، ويُسهم في مواءمة البرامج التدريبية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وشهدت الملتقيات مشاركة واسعة من مختلف الجهات، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة أكثر من 72 شريك، وحضرها أكثر من 19 ألف زائر، وهو ما يعكس حجم الإقبال المتزايد على مبادرات تنمية المهارات، ويؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لاهتمام الوزارة بتطوير منظومة التدريب والتأهيل، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الكفاءات الوطنية المؤهلة.