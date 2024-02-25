الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مجمع ناصر الطبي... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "انتهت خلال الأسبوع الأخير العملية الخاصة التي جرت في مستشفى ناصر في خان يونس ضد منظمة حماس الإرهابية".

وأضاف: "خلال العملية تم العثور داخل المستشفى على علب مغلقة وغير مستخدمة لأدوية تحمل أسماء بعض المختطفين الإسرائيليين، فضلاً عن العثور على وسائل قتالية كثيرة".

وأشار البيان إلى أنه تم "اعتقال نحو 200 مخرب أو أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في ممارسات إرهابية".

وأكد أن "المستشفى على مدى الأسبوع الأخير تم إمداده بمئات الوجبات الغذائية، بما في ذلك الماء والغذاء والمستلزمات الطبية وبودرة حليب الأطفال".

كما أوضح أن "العملية جرت داخل المستشفى مع الحرص على إلحاق أقل ضرر، ودون استهداف المرضى والطواقم الطبية"، وفق البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد اقتحم، مجمع "ناصر" الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله.

من جانبه، مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن مستشفى ناصر في قطاع غزة لم يعد يعمل، بعد حصار دام أسبوعا أعقبه غارات مستمرة.

وقال غيبريسوس في بيان على منصة "إكس"، إنه "لم يُسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة".

وأضاف أنه لا يزال هناك عشرات المرضى يحتاجون إلى إحالة عاجلة إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

وأتم قائلا: "تكلفة التأخير ستدفعها حياة المرضى ... يجب تسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات".