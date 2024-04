شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بدء العدوان.. الاحتلال يقتل 27 من الكوادر الطبية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

تدهور الوضع الصحي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس، ارتفاع عدد الكوادر الطبية من مسعفين وممرضين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 27.يأتي ذلك بعد استشهاد أحد المسعفين متأثرًا بجروح أصيب بها سابقًا خلال العدوان الإسرائيلي على مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال كارثيًا في ظل مواصلة الاحتلال استهداف المستشفيات والمراكز الصحية، وقطع الطرق المؤدية لمستشفيات شمال قطاع غزة.