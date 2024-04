شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال استهدفهم بشكل مباشر.. استشهاد عدد من النازحين الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

هجمات بالزوارق الحربية

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب العشرات من النازحين الفلسطينيين اليوم الأحد، جراء استهدافهم بشكل مباشر من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي في أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، بوصول 5 شهداء من النازحين والعشرات من الجرحى، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمئات النازحين الفلسطينيين في أثناء محاولتهم اجتياز شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات للوصول إلى منازلهم شمال قطاع غزة، والتي هُجّروا منها خلال العدوان المستمر على القطاع لليوم 191 على التوالي.وفي السياق ذاته وصل العديد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، نتيجة استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لمئات النازحين على طول شارع الرشيد غرب قطاع غزة. بينما شاركت طائرات حربية ومسيرة وبوارج حربية في استهداف النازحين الفلسطينيين، وسط دوي انفجارات ضخمة تسمع على طول شارع الرشيد غرب القطاع.