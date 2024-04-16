شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد فى حزب الله بغارة على "عين بعال" اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف القيادي في حزب الله إسماعيل يوسف باز قائد منطقة الشاطئ بغارة على منطقة عين بعال اللبنانية بطائرة مسيرة، وفق بيان لجيش الاحتلال اليوم الثلاثاء.

وزعم جيش الاحتلال قائلا: "شغل إسماعيل منصب مسؤول كبير ومخضرم في الجناح العسكري لحزب الله في عدة مناصب، رتبته الحالية تعادل رتبة عميد".

وأضاف: "كجزء من منصبه، شارك في الترويج والتخطيط لإطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه دولة إسرائيل من المنطقة الساحلية في لبنان".