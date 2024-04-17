الخليج اليوم .. "فلاي دبي" تعلق جميع الرحلات المغادرة من دبي بسبب الطقس السيئ

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت شركة "فلاي دبي" إلغاء جميع رحلاتها المقرر إقلاعها من دبي هذا المساء 16 أبريل فورا وحتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت دبي من يوم غد 17 أبريل.

وقال متحدث باسم "فلاي دبي" في تحديث حول تأثير الأحوال الجوية التي نشهدها خلال هذه الفترة.. أنه لن يتم قبول المسافرين الذين ليست دبي وجهة نهائية لهم للسفر.

وقال المتحدث "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتحديث جدول رحلاتنا وفقًا لذلك، سيسمح لنا ذلك باستعادة استمرارية العمليات بشكل أكثر كفاءة واستيعاب الرحلات القادمة من مختلف وجهات شبكة الناقلة حيثما أمكن ذلك".

وأوضح أنه سيتم إعادة كامل المبلغ للمسافرين الذين لديهم حجوزات تم إلغاؤها.

وأضاف "تعمل فرق خدمة العملاء لدينا بجهد كبير لتقليل تأثيرات ذلك على جدول سفر الركاب لدينا، إن سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا دائماً".

كانت مؤسسة مطارات دبي قد أعلنت تحويل الرحلات القادمة إلى مطار دبي الدولي هذا المساء لحين تحسن الظروف الجوية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق من اليوم توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

قامت هيئات الطوارئ الإماراتية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء العديد من الرحلات الجوية المقررة من مطار دبي الدولي، وبإغلاق الطرقات في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، بسبب هطول أمطار غزيرة في البلاد رافقتها عواصف رعدية ورياح قوية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، ستستمر هذه الأمطار حتى يوم غد الأربعاء، كما حثت السلطات الأمنية الإماراتية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم مغادرة منازلهم إن لم يكن الأمر يستدعي ذلك.

وطالبت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران.

وفي ظل هذه التقلبات الجوية، حوّلت الوكالات والمؤسسات الحكومية والعديد من المؤسسات في القطاع الخاص إلى العمل بنظام عن بعد، كما سيتم تحويل الفصول الدراسية في المدارس والجامعات من النظام الحضوري إلى نظام عن بعد، إذا استمر سوء الأحوال الجوية.

وقد اضطرت السلطات المحلية إلى تقييد وسائل النقل العام، ولكن المترو يعمل بشكل متقطع. كما دعت شرطة دبي السائقين إلى التوقف عن القيادة أثناء سوء الأحوال الجوية.