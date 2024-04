شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل 8340 من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8340 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينياً اليوم في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في مخيم نور شمس بطولكرم والقدس ورام الله وجنين ونابلس.

وأكدت أنه ترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تخريب واسعة لممتلكات الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية، ورفض الإفصاح عن عدد الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة خلال العدوان المستمر لليوم 197 على التوالي.