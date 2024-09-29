الخليج اليوم .. مصر.. تفاصيل جديدة وصادمه في واقعة مقتل رجل أعمال سعودي بالجيزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جديدة في واقعة مقتل رجل الأعمال السعودي عبد الله الفريدي، داخل مسكنه في مصر على يد حارسه.

ونقل موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة تفاصيل اعترافات المتهم الأولية حول قتل رجل الأعمال السعودي، أمام رجال المباحث، موضحا أن علاقة وثيقة نشأت رجل الأعمال السعودي عبد الله الفريدي وحارس الفيلا التي يقطنها، وكان الأخير يحضر له بعض الساقطات، وائتمنه الضحية على 3 بطاقات فيزا كارد خاصة به وارقامها السرية لسحب أي أموال يريدها.

وزعم المتهم في التحقيقات الأولية أمام فريق البحث بأن المجني عليه عبد الله الفريدي كان على علاقة بأكثر من 20 ساقطة يصرف عليهن ببذخ وأموال كثيرة، "وكان لا يستفيق من حالة السكر التي يداوم عليها طول الوقت"، لكنه كان حريصا جدا مع الحارس، رغم أنه كان يقضي كل احتياجاته وشؤونه وتسنت له سرقته أكثر من مرة لكنه لم يفعل.

وادعى المتهم بأن المجني عليه "خدع إحدى الفتيات وفض غشاء بكارتها، ولم يتزوج بها رغم وعوده لها"، مؤكدًا أنه كان يكرهه لدرجة كبيرة بسبب سوء أخلاقه وسلوكياته وممارساته الشاذة مع الساقطات اللاتي كان يحضرهن بصورة شبه يومية لممارسة الرذيلة معه داخل الفيلا.

وكشف المتهم أنه ارتكب الجريمة و"قتل المجني عليه وهو مخمور، وقطع الجثمان ببلطة وسكين ووضعه داخل أكياس، وألقى الأشلاء داخل بلاعات الصرف الصحي".

ولفت المتهم بقتل عبد الله الفريدي، في التحقيقات التي أجريت معه، إلى أنه أنهى حياة المجني عليه بـ "بلطة"، وتم وضع جثمانه في أكياس بلاستيك ووضعها في الصرف الصحي، حتى تتلاشى ملامح الجريمة.

ووفقا للتحريات قام المتهم بسرقة العديد من المقتنيات من فيلا رجل الأعمال السعودي، من بينها: سرقة 3 فيزا كارد، 2 سعودية وواحدة تابعة للبنك الأهلي، و10 آلاف جنيه و2 براد قهوة تركي نحاس، و2 هاتف محمول، حطمه خشية ضبطه.

وألقى رجال المباحث الجنائية بوزارة الداخلية والأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة القبض على البواب المتهم، والذي تبين أنه من إحدى قرى محافظة الفيوم، وتم حبسه على ذمة التحقيقات.

