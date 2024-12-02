شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف منزلا بجباليا وتجمعا لنازحين فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الاثنين، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى منزلا فى جباليا البلد شمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، فى قصف استهدف تجمعا لنازحين بمدينة رفح الفلسطينية .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا قرب المسجد العمرى فى جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجروح، فيما أصيب 8 مواطنين بجروح جراء استهداف طائرة استطلاع مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا.