شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يطالب المجتمع الدولى باتخاذ إجراء جدى ينهى المعاناة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، المجتمع الدولى بأن ينتقل من موضوع الإغاثة إلى اتخاذ إجراء جدى ينهى المعاناة بقطاع غزة وفلسطين بشكل عام من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال مصطفى - في تصريح على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة المنعقد اليوم الاثنين، إن موقف بلاده واضح بشأن ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المعونات الضرورية والأساسية لسكان القطاع، مقدمًا التحية لدور مصر المتميز بهذا الصدد.

كما طالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسئولياته من الناحية السياسية خاصة أن الجانب الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي، ومن ثم أصبح الوقت مناسبًا لوضع حد للتمرد الإسرائيلي على المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته، وأن ينتقل لعملية جدية توفر الاحترام للشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله وتجلب السلام للمنطقة بأكملها.

وحول جهود إعادة الإعمار، قال رئيس وزراء فلسطين إن الحكومة الفلسطينية وبدعم من أطراف دولية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قطعت شوطًا طويلًا في ترتيب عملية إعادة الإعمار، وتم تشكيل فريق وطني ولكن كل شئ مرتبط بوقف إطلاق النار.

وحول التوصل لآلية وصول المساعدات، أوضح أن هذا مطلب مستمر منذ اليوم الأول، ولكن المشكلة ليست فقط في نقص المساعدات ولكن في إدخال هذه المساعدات من الأصل؛ بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي، مطالبًا بفتح جميع المعابر.

وحول الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية، قال رئيس وزراء فلسطين إن كل فلسطيني مستهدف سواء في غزة أو الضفة أو القدس، مضيفًا أن إسرائيل يبدو أن لديها خططًا مختلفة للمنطقة.

ودعا إلى إنهاء الأزمة في غزة، ثم توحيد الجهود الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس لقيام دولة فلسطين، باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد لتنتقل المنطقة للسلام والاستقرار.