الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - استعاد الجيش السوداني السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيّض التي كانت قوات الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل، وفق ما أفاد مصدران عسكريان وكالة فرانس برس الاثنين.وبعدما حشدت قوات الدعم السريع قوّاتها في محيط الأبيّض، تم إبعادها الآن غربا بعيدا عن الطريق السريع البالغ طوله 400 كيلومتر والرابط بين الخرطوم وأكبر مدينة في منطقة كردفان.تقع الأبيّض عند مفترق طرق استراتيجي إذ يمتد الطريق السريع الذي يربطها شمالا وجنوبا من الخرطوم إلى بقية أجزاء كردفان، فيما يربط المحور الشرقي-الغربي معاقل قوات الدعم السريع في إقليم دارفور بالمناطق الواقعة في وسط وشرق السودان والخاضعة لسيطرة الجيش.وما زال الطريق السريع المؤدي إلى الخرطوم مغلقا أمام المدنيين الذي اعتمدوا خلال معظم فترة الحرب بالكامل تقريبا على الطريق الشرقي إلى النيل الأبيض حيث تشن قوات الدعم السريع بشكل متكرر ضربات دموية بالمسيّرات.وأوضح أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لكونهما غير مخوّلين التحدث إلى وسائل الإعلام، أن السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض يفتح طريق إمداد ثان إلى الأبيّض وما بعدها.اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 وأودت مذاك بأكثر من 200 ألف شخص، بحسب تقديرات عاملين في مجال الإغاثة. كما تسببت بأكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.وفي الأبيّض التي تعد حوالى نصف مليون نسمة وتقول الأمم المتحدة إن عدد سكانها تضاعف بسبب النزوح، لا يتمتع سوى جزء يسير من السكان بإمكانية الحصول على الغذاء بشكل ثابت.