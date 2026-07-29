"اليونيفيل" تُفكك 4 أطنان من مركبات نترات الأمونيوم في لبنان

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تفكيك نحو أربعة أطنان من مركبات نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في بلدة حدودية بلبنان.

وأوضحت "اليونيفيل" في بيان اليوم أن قواتها عثرت في 2 يوليو خلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، على 385 حاوية مهجورة داخل أحد المباني تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من مواد متفجرة تتكون من مركبات نترات الأمونيوم.

وأضافت أنه بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفّذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله.

ولم يحدد البيان الجهة التي تعود إليها هذه الكمية من المواد المتفجرة أو المسؤول عن تخزينها.