استشاري في الطب الباطني: انتفاخ البطن واصفرار العين والنزيف.. أعراض تدل على فشل في الكبد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “علي بالحارث” استشاري الطب الباطني، أن هناك علامات ودلائل كثيرة تدل على إصابة الشخص بفشل في الكبد.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن من أعراض إصابة الشخص بفشل في الكبد، انتفاخ البطن واصفرار العين واختلال الوعي.

وأشار إلى أن الإصابة بفشل الكبد الدهني يكون غالبا ناجما عن اتباع الشخص نظام غير صحي للطعام.

وبين أن هذه الأعراض لا تظهر إلا بعد أن يكون الشخص في المراحل المتأخرة من مرض فشل الكبد.

ونصح بضرورة إجراء فحوصات طبية بشكل دوري على جميع أجزاء ومكونات الجسد.