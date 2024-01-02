صحة ورشاقة

استشاري في الطب الباطني: انتفاخ البطن واصفرار العين والنزيف.. أعراض تدل على فشل في الكبد

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “علي بالحارث” استشاري الطب الباطني، أن هناك علامات ودلائل كثيرة تدل على إصابة الشخص بفشل في الكبد.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “صباح ”، أن من أعراض إصابة الشخص بفشل في الكبد، انتفاخ البطن واصفرار العين واختلال الوعي.

وأشار إلى أن الإصابة بفشل الكبد الدهني يكون غالبا ناجما عن اتباع الشخص نظام غير صحي للطعام.

وبين أن هذه الأعراض لا تظهر إلا بعد أن يكون الشخص في المراحل المتأخرة من مرض فشل الكبد.

ونصح بضرورة إجراء فحوصات طبية بشكل دوري على جميع أجزاء ومكونات الجسد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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