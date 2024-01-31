شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل آلام الركبة في الشتاء.. أبرزها الوزن الصحى والمكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة تزداد فرصة آلام العظام، وخاصة الركبة، ففي حالة تعرضها لأي مشاكل كالتهاب المفاصل، يزداد الشعور بالألم، وخلال التقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف علي أفضل النصائح للتغلب على آلام الركبة فى فصل الشتاء . - الحفاظ على وزن صحيالوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على مفاصل الركبة، إن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على الوزن الأمثل يمكن أن يقلل بشكل كبير من آلام الركبة. - مارس التمارين ذات التأثير المنخفضوجود آلام في الركبة لا يعني أنك لا تستطيع ممارسة الرياضة ، فيمكن أن يساعد دمج التمارين ذات التأثير المنخفض مثل السباحة أو ركوب الدراجات أو المشي في روتينك على تحسين مرونة المفاصل وتقوية العضلات الداعمة للركبتين، وتجنب الأنشطة عالية التأثير التي قد تؤدي إلى تفاقم الألم. - تناول نظامًا غذائيًا مغذيًايمكنك تخفيف آلام التهاب المفاصل عن طريق إضافة الأطعمة المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي، وتأكد من أن طبقك يحتوي على الخضار الخضراء وكذلك المكسرات والبذور، ركز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروبيوتيك وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة الجسم. - المكملات الغذائيةلا يمكن تجاهل دور المكملات الغذائية في علاج آلام التهاب المفاصل. على الرغم من أنها ليست بديلاً للأدوية الموصوفة، إلا أنها يمكن أن تلعب دورًا تكميليًا في إدارة آلام التهاب المفاصل.

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