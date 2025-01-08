شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤدى عدوى فيروس HMPV إلى خفض مستويات الأكسجين مثل كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

فيروس HMPV هو عدوى تصيب الجهاز التنفسى العلوى، ويسبب عدوى مثل تلك التى تسببها نزلات البرد أو الأنفلونزا الشائعة، ومع ذلك، في بعض الحالات، من المعروف أنه يسبب مرضًا شديدًا، وخاصة بين الفئات الضعيفة مثل الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، في هذا التقرير نتعرف على هل تؤدي عدوى فيروس HMPV إلى خفض مستويات الأكسجين مثل كورونا؟، بحسب موقع "تايمز ناو".

هل يسبب فيروس HMPV مشاكل تنفسية مماثلة لتلك التي يسببها كورونا؟

أحد المخاوف الرئيسية مع أي عدوى تنفسية، بما في ذلك HMPV، هو الطريقة التي يؤثر بها على مستوى الأكسجين.

في الحالات الخفيفة، لا تتأثر قيمة تشبع الأكسجين عادةً بفيروس HMPV وفي الحالات الأكثر خطورة، وخاصة عندما تنتقل العدوى إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، فقد تتسبب في صعوبة التنفس وتؤدي إلى انخفاض الأكسجين في الدم، وقال إن ضيق التنفس وضيق الصدر، وكذلك الصفير، هي علامات على انخفاض مستويات الأكسجين.

فيروس HMPV تم تحديده لأول مرة في عام 2001، يستهدف عادة الجهاز التنفسي وله أعراض مثل سيلان الأنف والسعال والتهابات الجهاز التنفسي السفلي في الحالات الأكثر خطورة.

ينتقل هذا الفيروس بشكل كبير من خلال الرذاذ في الجهاز التنفسي، تبلغ خطورته ذروتها خلال فصل الشتاء حيث تكون الرطوبة منخفضة نسبيًا، وتكون درجات الحرارة باردة، مما يجعل الفيروس أكثر استقرارًا، وتنخفض المناعة.

من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس HMPV؟

فى حين أن HMPV يمكن أن يؤثر على الأشخاص في مختلف الفئات العمرية، فإن بعض الأشخاص أكثر عرضة للخطر:

• الرضع والأطفال الصغار وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر.

• الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة: أولئك الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء أو علاج السرطان أو الذين يعيشون مع أمراض مزمنة قد يواجهون مضاعفات شديدة.

• في هذه الفئات، يمكن أن يكون الفيروس مهددًا للحياة.

المرضى الذين يعانون من حالات رئوية موجودة مسبقًا مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو حالات القلب أو انخفاض المناعة هم أكثر عرضة لمضاعفات مرتبطة بالأكسجين بسبب فيروس HMPV.

كيف تعرف ما إذا كانت مستويات الأكسجين منخفضة بسبب HMPV؟

فيروس HMPV لديه القدرة على خفض مستويات الأكسجين، وخاصة في الحالات الشديدة حيث يتطور إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة. يمكن أن تؤدي مستويات الأكسجين المنخفضة إلى أعراض مثل:

• ضيق التنفس

• زيادة معدل ضربات القلب

• التعب أو الارتباك في الحالات القصوى

• إذا كنت تشك في انخفاض مستويات الأكسجين يجب الاتصال بطبيبك.