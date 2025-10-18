أعراض التهابات الجهاز التنفسي لدى طفلك ومتى يجب أن نقلق؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - التهاب الجهاز التنفسي الحاد (ARI) هو حالة تهاجم فيها الجراثيم أو البكتيريا أو الفيروسات الجهاز التنفسي لطفلك، ما يسبب التهاباً في الشعب الهوائية، ويؤدي إلى أعراض مثل التهاب الحلق، والسعال المصحوب بالبلغم، والحمى، والقشعريرة.

يمكن أن تحدث التهابات الجهاز التنفسي الناجمة عن تلوث الهواء للأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز وأولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة.

يمكن أن يؤدي إلى التهاب الرئة أو الالتهاب الرئوي. ويزداد خطر الإصابة بالعدوى في الرئتين وفي أسوأ الأحوال، إلى الوفاة. إليك وفقاً لموقع "هيلث" أسباب وأعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد عند الأطفال وأهم أعرضها ومضاعفاتها.

أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد عند الأطفال والتي يجب الانتباه لها

السعال من أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد -الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يُصيب التهاب الجهاز التنفسي الأطفال والرضّع. وأن من أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد الشائعة لدى الرضّع السعال المصحوب ببلغم وسرعة التنفس.

إلى جانب السعال المُنتج للبلغم وسرعة التنفس، هناك العديد من الأعراض الأخرى التي قد تُلاحظ عند إصابة الطفل بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد وهي كالتالي:

العطس.

التهاب الحلق.

انسداد الأنف أو سيلانه.

حمى.

عيون حمراء أو دامعة.

القيء أو الإسهال. ربما تودين التعرف إلى أسباب ضيق التنفس المفاجئ عند الأطفال

علاج التهابات الجهاز التنفسي الحادة عند الأطفال

يعتمد العلاج على الحالة. سيقوم طبيب الأطفال أولاً بفحص الطفل لتحديد السبب. إذا كان فيروساً، فقد يُعطي علاجاً عرضياً، أما إذا كان بكتيرياً، فيُعطي مضادات حيوية وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من النصائح العلاجية التي يمكن للأمهات اتباعها عند إصابة طفلهن بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد:

إعطاء قطرات أنفية أو بخاخ أنفي

غالباً ما يعاني الأطفال المصابون بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة من انسداد الأنف بسبب كثرة المخاط. لذلك، يمكن للأمهات مساعدة أطفالهن على التنفس بإعطائهم قطرات أو بخاخات أنفية.

ضعي بلسم الأطفال

بعد ذلك، يمكنكِ مساعدة طفلكِ على وضع بلسم الأطفال، سيساعد ذلك على تدفئة وتسهيل التنفس بسبب كمية البلغم الكبيرة والتي تسبب صعوبة في التنفس خاصة أثناء النوم.

اعطي طفلك الكثير من السوائل

معظم الأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة الفيروسية سيعانون من أعراض خفيفة لذلك، يمكنكِ تركهم يرتاحون وتزويدهم بكمية وفيرة من السوائل للحفاظ على رطوبة أجسامهم ومنع الجفاف، إذ غالباً ما يرفض الأطفال تناول الطعام عندما يكونون مرضى. كما أن تناول الكثير من السوائل يمنع الجفاف، الذي قد يجعل مجاري الهواء أقل حساسية.

اعطي طعاماً صحياً

ينبغي تزويد الأطفال بنظام غذائي صحي قدر الإمكان أثناء مرضهم وتجنب الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكر أو الحامض أو البارد والحرص على اتباع نظام غذائي صحي قدر الإمكان، فبعض الآباء يسمحون لأطفالهم بتناول ما يريدون ويعد هذا خطأ كبيراً، فيجب تجنب تقديم الوجبات السريعة، والأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة الحامضة والباردة، لأنها قد تُسبب له حساسية في الجهاز التنفسي.

استخدمي جهاز ترطيب

يمكن للأمهات والآباء استخدام فلتر هواء عالي الكفاءة (HEPA) أو جهاز ترطيب داخل المنزل للحفاظ على جودة هواء صحية. كما ينبغي الانتباه إلى مستوى الرطوبة داخل المنزل والحفاظ عليه ثابتاً.

بالنسبة لأجهزة الترطيب، يجب ضبطها حسب ظروف الغرفة والانتباه لرطوبة الغرفة؛ فالرطوبة الزائدة قد تؤدي إلى تسريع نمو البكتيريا.

الزيوت العطرية

أشارت الدراسات إلى استخدام الزيوت العطرية في جهاز نشر الروائح، ولكنه يقتصر على غرف الأطفال والرضع. يُرجى العلم أنه يجب استخدامه لمدة 3-4 ساعات يومياً فقط.

اجعلي طفلك مرتاحاً

من المهم عند مرض الطفل توفير الراحة له ويمكنك حمله أو احتضانه وكوني دائماً بالقرب منه، وإذا عانى طفلك من أعراض تنفسية أو حمى أو أي أعراض أخرى، فيجب إخضاعه للفحص على الفور و يُنصح بإجراء فحص الفيروسات المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك الإنفلونزا.

تقليل التواصل مع الأشخاص خارج المنزل

حتى لو أشارت نتائج الفحص إلى أن حالة طفلكِ لا تدعو للقلق، يُنصح بإبقائه في المنزل وتقليل تواصله مع الآخرين لمساعدته على التحسن مع تجنب السفر والأنشطة الترفيهية والتجمعات الاجتماعية.

مخاطر التهابات الجهاز التنفسي الحاد لدى الأطفال

الالتهاب الرئوي إذا كان سببه بكتيريا يتطلب علاجاً فورياً -الصورة من موقع AdobeStock

يجب الانتباه إلى أن الالتهاب الرئوي إذا كان سبب الإصابة به هو البكتيريا، ويتطلب علاجاً فورياً بالمضادات الحيوية، قد يحتاج الأطفال إلى دخول المستشفى لأنه قد يسبب المضاعفات التالية:

الفشل التنفسي . قد يحدث في حالات الالتهابات الحادة، حيث لا تحصل الرئة على كمية كافية من الأكسجين، ويشكل خطراً خاصاً على الأطفال الخدج أو الرضع الأصغر سناً.

. قد يحدث في حالات الالتهابات الحادة، حيث لا تحصل الرئة على كمية كافية من الأكسجين، ويشكل خطراً خاصاً على الأطفال الخدج أو الرضع الأصغر سناً. الجفاف . يمكن أن يصاب به الطفل إذا كان الطفل غير قادر على تناول كمية كافية من السوائل.

. يمكن أن يصاب به الطفل إذا كان الطفل غير قادر على تناول كمية كافية من السوائل. مضاعفات أخرى. قد تشمل التهاب الأذن الوسطى، التهاب الجيوب الأنفية، أو التهاب الحلق.

الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة عند الأطفال

قلّلي من الأنشطة الخارجية واغلقي التهوية في منزلك عندما يكون تلوث الهواء مرتفعاً.

استخدام جهاز تنقية الهواء الداخلي.

تجنب مصادر التلوث ودخان السجائر.

ارتداء قناع عندما يكون تلوث الهواء مرتفعاً.

استشيري الطبيب في حالة ظهور أي مشاكل تنفسية لدى الطفل.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.