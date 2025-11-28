منذ 3 عقود.. إسبانيا تسجل أول إصابة بحمى الخنازير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وزارة الزراعة الإسبانية اليوم الجمعة إن حمى الخنازير الأفريقية عادت إلى البلاد للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود بعد أن ثبتت إصابة خنزيرين بريين نافقين قرب برشلونة بالفيروس، مما يعرض صادرات لحوم الخنازير المتنامية إلى الصين لخطر الحظر.

ويتزامن تفشي الفيروس، وهو الأول منذ 1994، مع الجهود التي تبذلها إسبانيا للتودد إلى بكين والفوز بحصة في سوق لحوم الخنازير.

لكن أي حظر قد يكون محدود النطاق بعد أن وقعت الصين وإسبانيا اتفاقا هذا الشهر ينص على فرض بكين قيودا على الواردات القادمة من المناطق المتضررة فقط، لا من إسبانيا بأكملها.

وتقع برشلونة في إقليم قطالونيا، وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن الإقليم يمثل حوالي ثمانية بالمئة من مزارع لحم الخنزير في البلاد.

وإسبانيا هي أكبر منتج للحم الخنزير في الاتحاد الأوروبي بحصة تبلغ حوالي ربع إنتاج التكتل متقدمة على ألمانيا، إذ تبلغ صادرات مدريد السنوية من لحم الخنزير نحو 3.5 مليار يورو (4.05 مليار دولار).

وقالت وزارة الزراعة إنها أخطرت الاتحاد الأوروبي وفعلت إجراءات الطوارئ في المنطقة المتضررة، وحثت مزارع الخنازير على تشديد الإجراءات الأمنية ريثما يحاول المحققون العثور على مصدر العدوى.

وبدأ الفيروس، وهو غير ضار بالبشر ولكنه مميت للخنازير، في الانتشار في غرب أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.